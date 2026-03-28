Ternana ultima chance per ridurre la penalizzazione | settimana decisiva in vista dei play off

La Ternana si trova a una settimana decisiva per cercare di ridurre la penalizzazione di cinque punti, confermata dalla Corte federale d’Appello. La società ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, in un momento in cui la squadra si prepara ai play off. La decisione finale potrebbe influenzare le possibilità di accesso alle fasi finali della competizione.

La società di via della Bardesca ha presentato il ricorso che verrà dibattuto martedì 21 aprile, a cinque giorni dall’ultima gara casalinga contro la Pianese Una settimana potenzialmente determinante per le sorti della Ternana, in ottica Play off. La società di via della Bardesca ha infatti presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, dopo che la Corte federale d’Appello aveva confermato i cinque punti di penalizzazione da scontare nella stagione corrente. Penalità comminata dal Tribunale federale nazionale dopo la segnalazione ricevuta dal Procura federale. Il ricorso verrà dibattuto martedì 21 aprile, dalla prima sezione presieduta dall’avvocato Vito Branca. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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