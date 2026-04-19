Terni Volley Academy-Savigliano segui in DIRETTA la gara dei Play Out
Oggi si gioca una partita decisiva tra Terni Volley Academy e Savigliano nei Play Out. La squadra di casa, alla Conad Pala Terni, cerca di rimanere in serie dopo aver perso due incontri contro gli ospiti. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le formazioni, con la squadra di casa che deve vincere per evitare la retrocessione. La partita viene seguita in diretta.
Una gara da dentro fuori per la Conad Pala Terni Volley Academy. I rossoverdi ospitano Savigliano che è avanti 2-1 nella serie dei Play out. Conta solo vincere per i ragazzi di coach Camardese per mantenere vivo l’obiettivo salvezza. I gialloblù infatti hanno il primo ‘match point’ da sfruttare.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni Volley Academy, allenamento 05/02 pt.2
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