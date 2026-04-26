La strada dei troll torna a vivere | la Trollstigen riapre questa primavera

La strada dei troll, nota come Trollstigen, riapre questa primavera in Norvegia. Si tratta di una strada asfaltata che attraversa un paesaggio caratterizzato da cascate e rocce scoscese. La riapertura permette di percorrerla nuovamente lungo un percorso che sfida la pendenza e la conformazione naturale del territorio. La strada è stata chiusa per lavori di manutenzione e ora è nuovamente accessibile ai visitatori.

C’è un nastro d’asfalto in Norvegia che sfida la gravità, negozia con le cascate e piega la roccia viva alla propria volontà. Si chiama Trollstigen — letteralmente “la scala dei troll” — e nel 2026 torna finalmente percorribile nella sua interezza, dopo un periodo travagliato che ha messo a dura prova ingegneri, autorità e i milioni di viaggiatori che ogni anno la sognano ad occhi aperti. Non si tratta semplicemente di una riapertura stradale. È la restituzione al mondo di uno dei paesaggi più ipnotici del pianeta. Undici tornanti contro la montagna: cosa rende unica la Trollstigen. Inaugurata nel 1936, la Trollstigen collega la città di Åndalsnes con il villaggio di Valldal, nella contea di Møre og Romsdal, nella Norvegia occidentale.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La strada dei troll torna a vivere: la Trollstigen riapre questa primavera Notizie correlate SR88, una corsia riapre: tra isolamenti e ripartenza, la strada torna a “respirare”La strada che collega Contrada ad Avellino torna a respirare, anche se solo a metà. Leggi anche: Riapre il ristorante. Maresca torna a vivere. Servizio per i residenti ma anche per i turisti