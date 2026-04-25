Il ristorante di Casa Scilla riapre le sue porte, segnando il ritorno di Maresca alla gestione della cucina. L’apertura è rivolta sia ai residenti che ai visitatori, offrendo un servizio continuativo. La riapertura rappresenta un momento di rinnovamento per il paese, che torna ad accogliere clienti nel locale. La struttura, dopo un periodo di chiusura, riprende l’attività nel rispetto delle normative vigenti.

Casa Scilla apre i battenti: Maresca torna ad avere un ristorante. È una di quelle notizie che fanno bene all’anima di un paese. Dopo una quindicina di anni di assenza, da quando chiuse i battenti la storica ’Vecchia Cantina’, la borgata montana torna ad offrire ai propri abitanti e ai visitatori un luogo dove sedersi a tavola con tutto il conforto che si merita. La nuova attività si chiama Casa Scilla e ha aperto ieri le porte in via della Vittoria, proprio di fronte all’ufficio postale e alla sede della Banca Alta Toscana. Ma questa non è soltanto l’apertura di un esercizio commerciale: è il ritorno alle radici di una famiglia marescana doc, con la ristorazione nel sangue da generazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riapre il ristorante. Maresca torna a vivere. Servizio per i residenti ma anche per i turisti

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