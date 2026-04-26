La stella dell’Arsenal Zubimendi criticata da Neville dopo la vittoria del Newcastle

Dopo la recente vittoria del Newcastle, l’ex calciatore e commentatore Neville ha espresso critiche nei confronti di Zubimendi, centrocampista dell’Arsenal. La discussione si concentra sulle prestazioni del giocatore durante la partita, senza ulteriori approfondimenti o commenti. La notizia è stata riportata da un sito di informazione sportiva inglese, offrendo una sintesi fedele dell’intervento di Neville.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Mikel Arteta potrebbe tirare un enorme sospiro di sollievo oggi, ma gli esperti di certo non lo lasciano fuori dai guai. Sabato l’Arsenal è riuscito a ottenere una grintosa vittoria per 1-0 sul Newcastle United all’Emirates Stadium, assicurandosi tre punti assolutamente cruciali per tornare in cima alla classifica della Premier League. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Eberechi Eze è stato il primo eroe, realizzando un bellissimo tiro dal limite dell’area dopo un’abile sequenza di calcio d’angolo corto.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Arteta ammette che l’Arsenal deve migliorare in “molte aree” dopo la vittoria del Newcastle2026-04-25 21:50:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Mikel Arteta... La mossa dell’Arsenal per Sandro Tonali si avvicina, dopo la notizia bomba della sostituzione del Newcastle UnitedSecondo quanto riferito, l’Arsenal avrebbe preso in considerazione Sandro Tonali nella finestra di gennaio e potrebbe presto avere il via libera per... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La stella dell’Arsenal verrà venduta per soli 30 milioni di euro nonostante voglia restare | rapporto; Aggiornamento sugli infortuni dell’Arsenal da Mikel Arteta. Arsenal, ufficiale l’arrivo di Zubimendi dalla Real SociedadL’Arsenal non si ferma più sul mercato: il club londinese infatti, sempre più vicino all’acquisto di Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona, ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe ’99 ... calciomercato.com Gyokeres e doppio Zubimendi: 3-0 dell'Arsenal al nuovo Forest di PostecoglouL'Arsenal schianta 3-0 il Nottingham Forest nella prima partita del sabato di Premier League. A segno Zubimendi al 32', poi raddoppio di Gyokeres al 46' e tris firmato ancora da Zubimendi, al 79'. tuttomercatoweb.com All’ultimo respiro: l’Arsenal trova il gol vittoria al 91’ Havertz decide il match nei minuti di recupero. Ospiti che si vedono anche annullare un gol di Zubimendi per fuorigioco di Gyokeres. Sfida apertissima tra Sporting e Arsenal: si deciderà nella gara di ritorno - facebook.com facebook Substituição: Entra: Saka e Lewis-Skelly Sai: Zubimendi e Madueke x.com