L’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che la squadra deve lavorare su diversi aspetti del gioco dopo aver ottenuto una vittoria in trasferta contro una squadra di livello. La partita si è conclusa con il risultato positivo per la squadra ospite, ma l’allenatore ha riconosciuto che ci sono ancora molte aree in cui è necessario migliorare. La discussione si è concentrata sui punti da affrontare in vista delle prossime gare.

2026-04-25 21:50:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Mikel Arteta ammette che la sua squadra dell’Arsenal può migliorare “in molte aree” nonostante sia tornata in vetta alla Premier League dopo una combattuta vittoria per 1-0 sul Newcastle all’Emirates. Il gol miracoloso di Eberechi Eze al nove minuti dell’inizio della partita si è rivelato sufficiente per i Gunners, che hanno scavalcato i rivali per il titolo del Manchester City fino al primo posto, pur avendo giocato di più. Ma la prestazione è stata tutt’altro che convincente da parte della squadra di Arteta, che a volte ha sfruttato la fortuna e non è stata in grado di estendere il proprio vantaggio contro una squadra del Newcastle con poca fiducia.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arteta ammette che l’Arsenal deve migliorare in “molte aree” dopo la vittoria del Newcastle

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