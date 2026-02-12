L’Arsenal si muove concretamente per Sandro Tonali. Dopo la notizia del Newcastle United che si ritira, i Gunners stanno pensando seriamente di riportare il centrocampista italiano in Premier League. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma le prime indicazioni sono positive. La società londinese sembra pronta a fare un’offerta nei prossimi mesi, con l’obiettivo di chiudere l’affare già a gennaio o al massimo in estate. Intanto, i tifosi aspettano novità ufficiali.

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, l’Arsenal avrebbe preso in considerazione Sandro Tonali nella finestra di gennaio e potrebbe presto avere il via libera per tornare quest’estate. David Ornstein ha riportato i collegamenti quando la finestra invernale si è chiusa, affermando che Tonali era stato offerto da un agente ai Gunners, e loro hanno esaminato la cosa, ma non hanno mai preso contatto con i Magpies. Questo nonostante sia già ammassato a centrocampo, con giocatori del calibro di Declan Rice, Mikel Merino, Martin Zubimendi e Christian Norgaard, che ha faticato per minuti da quando ha firmato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La mossa dell’Arsenal per Sandro Tonali si avvicina, dopo la notizia bomba della sostituzione del Newcastle United

Approfondimenti su Sandro Tonali Arsenal

L’Arsenal fa un tentativo deciso all’ultimo istante per acquistare Sandro Tonali, dopo che il Manchester City ha bloccato l’affare Merino.

La Juventus mira a rafforzare il centrocampo con Sandro Tonali, attualmente al Newcastle.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sandro Tonali Arsenal

Argomenti discussi: Lo stratagemma del Chelsea per limitare la pericolosità dell’Arsenal sui calci d’angolo: follia e studio; L’Arsenal si porta a nove punti di vantaggio dopo la combattuta vittoria sul Sunderland; Arsenal a sorpresa: tentativo in extremis per Tonali! La posizione del Newcastle; La stella della Bundesliga risponde all’offerta di trasferimento dell’Arsenal dopo il grave infortunio dei Gunners.

Dimarco tentato dall'Arsenal, l'Inter studia la mossa sul mercato per tutelarsi nella fase più delicata per ChivuFederico Dimarco, nel mirino dell'Arsenal, sarebbe sempre più centrale nell'Inter di Chivu: Marotta prova a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 ... sport.virgilio.it

Lo stratagemma del Chelsea per limitare la pericolosità dell’Arsenal sui calci d’angolo: follia e studioIl Chelsea ha adottato una soluzione tattica inedita per ridurre l’impatto dell'Arsenal sui calci d'angolo, costringendo la squadra di Arteta a rinunciare ... fanpage.it

Sandro #Tonali continua ad essere uno dei nomi più caldi in vista del #calciomercato della prossima stagione con il centrocampista italiano che piace a diversi club - facebook.com facebook

La priorità di Sandro #Tonali, dopo tre anni di esilio e una cessione accettata "per il bene del #Milan", è quella di tornare a giocare in Italia. Possibilmente proprio il Milan, che però ad oggi non ha mostrato l'interesse necessario per riportarlo alla base [ @cmdo x.com