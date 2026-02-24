Stangata Giudice Sportivo | sette squalificati in Serie A stop per Bastoni e Locatelli

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare sette giocatori, tra cui Bastoni e Locatelli, a causa delle nuove infrazioni durante l’ultimo turno di Serie A. La decisione deriva da comportamenti ritenuti gravi in campo, che hanno portato a un giro di squalifiche in vista delle prossime partite. La scelta influisce sulle formazioni delle squadre coinvolte e apre un nuovo scenario per la prossima giornata di campionato.

Mano pesante del Giudice Sportivo dopo i verdetti dell’ultimo turno di Serie A: sono sette i calciatori appiedati per una giornata effettiva di gara, con assenze pesantissime che ridisegnano gli equilibri del prossimo turno. Tra i nomi di spicco spiccano Alessandro Bastoni dell’ Inter e Manuel Locatelli della Juventus, entrambi costretti ai box per squalifica proprio nella fase caldissima della rincorsa scudetto e Champions. Una defezione che obbligherà Simone Inzaghi e Thiago Motta a rimescolare le rotazioni difensive e mediane per sopperire alla mancanza dei due pilastri della Nazionale. La lista dei fermati comprende anche profili chiave per la lotta salvezza: l’ Hellas Verona perde Ali Elmusrati, mentre il Torino dovrà rinunciare a Emirhan Ilkhan. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

