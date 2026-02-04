Serie A stangata Giudice Sportivo | sei squalificati Juve-Lazio senza Pellegrini

Il Giudice Sportivo ha preso decisioni dure dopo la 23ª giornata di Serie A. Sei giocatori sono stati squalificati, e la partita tra Juventus e Lazio si giocherà senza Pellegrini. Le nuove sanzioni cambiano le scelte delle squadre in vista del prossimo turno.

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le decisioni post 23ª giornata di Serie A, emettendo verdetti pesanti che ridisegnano le formazioni in vista del prossimo turno. Sono sei i calciatori squalificati, tutti fermati per una giornata effettiva di gara. Il provvedimento più significativo riguarda l' Atalanta, che perde due pezzi pregiati per la sfida contro la Cremonese. Fermato il giovane Honest Ahanor, punito anche con un'ammenda di 5.000 euro dopo l'espulsione rimediata nei primi minuti della sfida contro il Como per una reazione giudicata antisportiva. Insieme a lui, mancherà il capitano Marten De Roon, colonna della mediana di Palladino.

