A Scafati una sconfitta a testa alta senza tre titolari | l' orgoglio dell' Unieuro si scontra con la sfortuna

A Scafati, l'Unieuro Forlì ha subito una sconfitta senza poter contare su tre titolari. La partita si è conclusa con la vittoria della Givova Scafati al PalaMangano. Nonostante l'assenza di alcuni giocatori chiave, la squadra locale ha ottenuto il risultato positivo. La gara ha visto un equilibrio tra le forze in campo, con la formazione ospite che ha comunque mostrato orgoglio.

Una serata amara per l'Unieuro Forlì, che cade al PalaMangano sotto i colpi di una Givova Scafati implacabile. Il punteggio finale di 96-72 fotografa una partita a due facce, dove i biancorossi hanno giocato una partita encomiabile in una situazione di totale emergenza, che ha visto in panchina per onor di firma Harper, Gaspardo e Tavernelli. L'Unieuro ha dato tutto e probabilmente anche di più fino alla metà dell'ultimo quarto, quando per i biancorossi si è accesa la spia della riserva (nel quintetto finale Pinza ed i giovani Under Berluti e Bonomi). Per quel che possono valere le statistiche, il dato che salta subito all’occhio è la differenza di precisione dal campo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - A Scafati una sconfitta a testa alta senza tre titolari: l'orgoglio dell'Unieuro si scontra con la sfortuna Articoli correlati Coronese, orgoglio e testa alta: “Una donna sindaco contro il maschilismo politico”“In questa fase di grande confusione politica assistiamo ogni giorno allo stesso spettacolo: persone che cambiano posizione, si spostano da una parte... Bologna, autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi: la scena dell'incidenteQuesta mattina, giovedì, a Bologna, un autobus della compagnia dei trasporti pubblici locali Tper si è scontrato contro una colonna del portico di... Contenuti utili per approfondire A Scafati una sconfitta a testa alta... Temi più discussi: Serie A2, Cividale battuta a Scafati; BM ANTEPRIMA A2/ 33ESIMA GIORNATA: 4 SQUADRE IN 2 PUNTI, PESARO, BOLOGNA, RIMINI E SCAFATI SI GIOCANO TUTTO AD OGNI PARTITA! - DI ALESSIO APICELLA; Per l'Unieuro Forlì lunga trasferta a Scafati: inizia il ciclo decisivo per i biancorossi; News: Basket, raid esterno della Givova Scafati: Torino battuta a domicilio e primato a -2. Batosta per Forlì a Scafati 96-72Una domenica da dimenticare per l’Unieuro Forlì. La squadra romagnola ha subito una pesante sconfitta sul campo della Giovova Scafati: 96-72 il ... corriereromagna.it Per l'Unieuro Forlì lunga trasferta a Scafati: inizia il ciclo decisivo per i biancorossiLa trasferta in Campania sarà quindi non solo una prova di forza, ma anche un momento chiave per determinare l’andamento finale del campionato ... forlitoday.it Azienda sport: “vince il modello Scafati”. Di Antonio Sanges - facebook.com facebook