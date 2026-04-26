Basket Unieuro chiude la stagione con un duro Ko contro la Fortitudo

La Pallacanestro 2.015 conclude la stagione con una sconfitta nel derby contro la Fortitudo. L'incontro si è svolto a Forlì il 26 aprile 2026 e si è concluso con un risultato pesante per la squadra di casa. La partita ha visto la Fortitudo prevalere sugli avversari, sancendo così la fine del campionato per la formazione locale.

Forlì, 26 aprile 2026 – La Pallacanestro 2.015 chiude la propria stagione con un duro ko nel derby contro la Fortitudo. I biancorossi cadono per 65-96, tenendo testa ai bolognesi fino a metà della seconda frazione. Forlì, con i soli Stephens (16 punti e 11 rimbalzi) e Rosser (20) sufficienti, chiude così in quindicesima piazza la sua stagione. Avvio propositivo dei padroni di casa, spinti da uno Stephens in grande spolvero: subito 7-3, quindi rispondono allo 0-8 ospite con vigore (13-11). Con le bombe di Mastellari, però, la Fortitudo riprende a marciare, centrando la doppia cifra di vantaggio (17-27) in apertura di seconda frazione. Forlì resta al gancio con i suoi americani (27-31, quindi 31-36), ma la manovra offensiva è poco vivace, la precisione dalla distanza scarseggia e finisce sul -16 (35-51) alla pausa lunga.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Unieuro chiude la stagione con un duro Ko contro la Fortitudo Notizie correlate Leggi anche: "Sarà bello giocare in un clima caldissimo": l'Unieuro chiude il campionato col derby contro la Fortitudo Leggi anche: Basket, Unieuro ko nel derby romagnolo: Forlì si arrende a Rimini Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sarà bello giocare in un clima caldissimo: l'Unieuro chiude il campionato col derby contro la Fortitudo; Basket A2, l’Unieuro risponde no alla richiesta di Pesaro: Gaspardo resta a Forlì; Pallacanestro 2.015 Unieuro Forlì - Infortuni Riccardo Tavernelli e Simone Pepe; Basket, A2: la VL Pesaro batte Forlì. Sarà decisivo l’ultimo turno. Basket, Unieuro chiude la stagione con un duro Ko contro la FortitudoI biancorossi sono riusciti a tenere testa ai ragazzi di Caja fino a mettà della seconda frazione, poi non c’è più stata gara ... ilrestodelcarlino.it Debacle Forlì, Bologna domina il derby 65-96: occhi sul futuro di MartinoSi chiude con un’altra pesante batosta la stagione dell’Unieuro Forlì. La squadra di coach Martino non è riuscita nel minimo intento di a regalare ... corriereromagna.it I 23 punti di Barford e i 16 di Uglietti regalano alla Pallacanestro Reggiana la vittoria contro il Derthona Basket In doppia cifra anche Echenique e Caupain #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate - facebook.com facebook Playoff NBA, Toronto-Cleveland gara-4 alle 19 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #NBA #Raptors #Cavs x.com