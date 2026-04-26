La Samb affronta una partita cruciale a Pesaro, considerata la più importante dell’anno per la squadra. Il tecnico ha dichiarato che una vittoria potrebbe significare la salvezza, anche se la situazione dipende anche da altri risultati. La partita rappresenta un momento decisivo nella stagione e viene definita dal mister come l’appuntamento più importante, in cui tutto si decide in una singola gara.

"E’ la partita dell’anno. Salvarsi varrebbe come vincere il campionato ma non dipende solo da noi". Eloquenti le parole di Roberto Boscaglia per presentare il match che vale una stagione per la Samb. Vincendo a Pesaro, con conseguente sconfitta o pareggio della Sassari Torres ad Arezzo Eusepi e compagni si garantirebbero la permanenza in Serie C senza passare tra le forche caudine dei play out con il Bra. Pur avendo il vantaggio dei due risultati su tre a disposizione, della migliore differenza reti e dei risultati degli scontri diretti, la Samb al Benelli cercherà l’impresa. Conquistare i tre punti contro una Vis Pesaro in forma, nei play off e che vuole migliorare la sua posizione di partenza nella griglia degli spareggi promozione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Samb cerca l’impresa a Pesaro: "Per noi questa è la partita dell’anno"

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