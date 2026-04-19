Forlì stasera nelle Marche tenta l’impresa Play-in ultime speranze E Pesaro cerca la A

Stasera Forlì si presenta nelle Marche per cercare di conquistare il passaggio al play-in, un obiettivo che rappresenta l’ultima speranza per la squadra di qualificarsi ai playoff. La partita si inserisce in un momento in cui le chance di successo sono ancora presenti, anche se molto ridotte. Nel frattempo, Pesaro si prepara a sfidare avversari che cercano di ottenere la promozione in Serie A.

Inseguendo un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava insperato e che ora pur sempre difficilissimo sembra almeno possibile. L’ Unieuro gioca oggi alle 18 alla Vitifrigo Arena di Pesaro (arbitri De Biase, Moretti, Martellosio) contro la Victoria Libertas una gara che se per i forlivesi – dopo aver centrato la salvezza – ha ancora il significato di provare a centrare l’approdo ai play-in, per i padroni di casa ne ha uno ben più importante: continuare la corsa per il primo posto che garantisce la promozione diretta in A; massima categoria da cui Pesaro è retrocessa alla fine della stagione 202324. Lotta della quale Forlì potrebbe essere arbitro o comunque far pesare il risultato delle ultime gare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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