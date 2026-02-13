La Spal? Non può più sbagliare una partita | Per noi del Cava Ronco è la gara dell’anno

La Spal deve vincere a Forlì contro il Cava Ronco, perché un nuovo passo falso potrebbe compromettere la sua posizione in classifica. Per i giocatori biancazzurri, questa partita rappresenta l’appuntamento più importante dell’intera stagione, e il mister ha già chiesto massima concentrazione. Tra i tifosi, c’è grande attesa e tensione, considerando che il Cava Ronco ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi. La sfida si gioca domenica prossima e il motivo principale è chiaro: la Spal non può più permettersi errori, perché la corsa ai punti si fa sempre più serrata.

Ostacolo Cava Ronco sulla strada della Spal, che domenica prossima a Forlì non può permettersi ulteriori passi falsi. Marco Ricci, direttore sportivo dei romagnoli, riconosce la superiorità della squadra di Parlato ma non nega di fare un pensierino al colpaccio. "Come per tutte le squadre di questo campionato, quella con la Spal è la partita dell'anno – confessa il dirigente del Cava Ronco –. Ci siamo allenati bene, consapevoli di affrontare una corazzata che ha qualche problema. A inizio stagione la consideravo la naturale favorita per la promozione, anzi il salto di categoria della Spal lo davo per certo, invece le cose stanno andando diversamente.