La Salernitana espugna lo ' Zac' fine dei giochi | il Foggia è in serie D

La squadra di Salerno ha vinto sul campo dello stadio 'Zac', portando il Foggia in serie D. La partita si conclude con la certezza di chi sale e chi scende di categoria, lasciando il club pugliese in una posizione difficile. Dopo il fischio finale, si parla di un risultato che segna un punto di svolta per entrambe le squadre, con molti commentatori pronti a discutere delle ragioni di questa sconfitta.

Verrà il tempo dei processi e delle attribuzioni delle responsabilità. Adesso è solo il tempo del dolore, della certificazione del risultato, della materializzazione del peggiore degli incubi. Il Foggia è in serie D. Ci torna per la prima volta sul campo e non per disavventure societarie. Ci.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

SALERNITANA-FOGGIA 2-1!!! Live reaction serie C

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