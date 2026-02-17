La decisione di trasformare in serie TV la controversa saga di Gucci nasce dai crescenti interessi del pubblico per il mondo del lusso. La produzione ripercorrerà le vicende della famiglia Gucci, coinvolgendo attori noti e dettagliatamente ricostruendo i momenti più tormentati della loro storia. La serie promette di svelare aspetti inediti delle tensioni interne e delle rivalità che hanno segnato il marchio.

Per anni è stata una saga osservata da fuori. Ricostruita, romanzata, trasformata in icona pop. Ora, invece, la storia dei Gucci torna a casa e cambia punto di vista. Diretta da Gabriele Muccino (attualmente al cinema con Le cose non dette), la serie nasce da un’esigenza chiara: restituire complessità, intimità e verità alla dinastia che ha reso il lusso italiano un simbolo globale. Dopo l’eco internazionale di House of Gucci di Ridley Scott, con Lady Gaga e Adam Driver, arriva la risposta italiana al blockbuster. Ma più che una replica, è uno spostamento di lente: addio glamour hollywoodiano, benvenuto sguardo dall’interno della famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gucci: la fine dei giochi, il dramma più controverso del lusso italiano diventa serie tv: ecco chi vestirà i panni dei protagonisti della celebre famiglia

Le nuove Serie Tv su SKY e NOW 2026: tra i titoli “Gucci – Fine dei giochi”, con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda LutzSky annuncia le nuove serie tv in arrivo nel 2026, tra cui “Gucci – Fine dei giochi” con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz.

