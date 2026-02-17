Gucci | la fine dei giochi il dramma più controverso del lusso italiano diventa serie tv | ecco chi vestirà i panni dei protagonisti della celebre famiglia
La decisione di trasformare in serie TV la controversa saga di Gucci nasce dai crescenti interessi del pubblico per il mondo del lusso. La produzione ripercorrerà le vicende della famiglia Gucci, coinvolgendo attori noti e dettagliatamente ricostruendo i momenti più tormentati della loro storia. La serie promette di svelare aspetti inediti delle tensioni interne e delle rivalità che hanno segnato il marchio.
Per anni è stata una saga osservata da fuori. Ricostruita, romanzata, trasformata in icona pop. Ora, invece, la storia dei Gucci torna a casa e cambia punto di vista. Diretta da Gabriele Muccino (attualmente al cinema con Le cose non dette), la serie nasce da un’esigenza chiara: restituire complessità, intimità e verità alla dinastia che ha reso il lusso italiano un simbolo globale. Dopo l’eco internazionale di House of Gucci di Ridley Scott, con Lady Gaga e Adam Driver, arriva la risposta italiana al blockbuster. Ma più che una replica, è uno spostamento di lente: addio glamour hollywoodiano, benvenuto sguardo dall’interno della famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Le nuove Serie Tv su SKY e NOW 2026: tra i titoli “Gucci – Fine dei giochi”, con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda LutzSky annuncia le nuove serie tv in arrivo nel 2026, tra cui “Gucci – Fine dei giochi” con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz.
Gucci: La fine dei giochi è la serie tv italiana in risposta al film americano ma con lo sguardo di Allegra Gucci, la figlia di Maurizio. Ecco il castTutto quello che sappiamo sulla nuova serie italiana Gucci: La fine dei giochi che racconta la dinastia più iconica del lusso italiano partendo dal punto di vista della figlia di Maurizio Gucci, Alleg ... vogue.it
Gucci - La fine dei giochi, quante puntate sono? Uscita, trama e cast della nuova serie di MuccinoScopri tutti i dettagli su Gucci - La fine dei giochi: quante puntate sono, quando esce, la trama e il cast della nuova serie di Gabriele Muccino con Miriam Leone. tag24.it
Miriam Leone star di 'Gucci - fine dei giochi', tra le nuove serie di Sky. Presentate con uno showcase le novità di stagione #ANSA x.com