La Ruota della Fortuna Samira Lui come Malgioglio e Gerry la punzecchia | Sono come i miei

Venerdì scorso, l’ultima sfida de La Ruota della Fortuna si è svolta in un’atmosfera tesa, con tre concorrenti impegnati in una gara molto combattuta. Samira Lui ha attirato l’attenzione, paragonata a Malgioglio, mentre uno dei partecipanti ha rivolto a Gerry una battuta dicendogli che è come i suoi. La competizione si è protratta con grande intensità, lasciando il pubblico in attesa di scoprire il risultato finale.

Un venerdì di superstizione quello in cui si è combattuta l’ultima sfida de La Ruota della Fortuna. E combattuta è proprio la parola adatta dal momento che la gara tra i tre concorrenti è stata più agguerrita che mai. A stemperare la tensione della competizione, però, arrivano i soliti immancabili siparietti di Gerry Scotti e Samira Lui, entrambi in grande spolvero. Lei meravigliosa come sempre mostra anche di avere la battuta pronta e si cimenta in un’imitazione tutta da ridere. Samira Lui elegantissima in blu. La musica accompagna come sempre l’inizio della nuova puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 17, una data che come ricorda Gerry Scotti “è complicata solo in America, non in Italia”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui come Malgioglio e Gerry la punzecchia: “Sono come i miei” Notizie correlate La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui: “Dormito insieme? Specifichiamo”Le gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona non sembrano aver minimamente scalfito il buonumore di Gerry Scotti e Samira Lui. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti lascia libera Samira Lui: l’annuncioIl 2 marzo è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: entrata in studio sotto le tribune per Gerry Scotti (con appello di non... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La ruota della fortuna: Stefania torna alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, puntata flop ma Gerry Scotti si consola con Samira Lui (e le medicine): Siamo pazzi; Stefania alla Ruota della Fortuna da Gerry Scotti, vince 63mila euro; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Stefania Video. Il Grande Fratello Vip cambia giorno, La Ruota della Fortuna cancellata: Canale 5 stravolge la programmazioneInter-Como di Coppa Italia rivoluziona il prime time del 21 e 22 aprile: scopri da Gerry Scotti a Ilary Blasi, scopri come cambia la programmazione di Canale 5. libero.it La Ruota Della Fortuna, puntata 16 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneQuesta sera 16 Aprile in onda in access un nuovo appuntamento per eleggere il campione a La Ruota Della Fortuna ... mondotv24.it UN MISILMERESE ALLA RUOTA DELLA FORTUNA Nella puntata di martedì sera il nostro concittadino Giuseppe Cinisi ha vissuto una bellissima esperienza alla Ruota della Fortuna, fatta di emozioni, sorrisi e tanta adrenalina! La fortuna però… questa v facebook