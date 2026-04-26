La squadra giallorossa affronta una trasferta difficile a Bologna, perdendo 0-2 e compromettendo le speranze di qualificazione in Champions League. Nonostante le difficoltà legate alla situazione societaria, la squadra scende in campo e disputa un incontro in cui subisce due reti dal team di casa. La partita si svolge allo stadio Dall’Ara, con il risultato finale che segna un passo indietro nella corsa europea.

La Roma risponde presente e, nel bel mezzo di una tempesta societaria, si riprende la scena sul prato del Dall’Ara. Con un perentorio 0-2 ai danni del Bologna, gli uomini di Gian Piero Gasperini tornano al successo esterno dopo tre mesi di digiuno, espugnando un campo che restava tabù dal 2020. Il successo, maturato interamente in una prima frazione di altissimo livello, permette ai capitolini di portarsi a quota 61 punti in classifica, miglior bottino alla trentaquattresima giornata dal 2018, e di accorciare momentaneamente a -2 dalla Juventus, impegnata nel big match contro il Milan. L’uomo copertina è ancora una volta Donyell Malen, che dopo soli sette minuti sblocca il match siglando l’undicesima rete del suo campionato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma risponde sul campo: 0-2 a Bologna e sogno Champions

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