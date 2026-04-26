La premier ha rivolto un messaggio di auguri a un carabiniere che ha raggiunto i 109 anni, definendolo simbolo di valori e orgoglio nazionali. Nel discorso, ha anche commentato le recenti aggressioni antisemite e l’attacco a una coppia iscritta all’Anpi, sottolineando la preoccupazione per la crescita di episodi di violenza e intolleranza nelle piazze. La sua dichiarazione ha rappresentato una risposta alle tensioni sociali e alle azioni di odio che si sono verificate di recente.

Dalle aggressioni antisemite ai colpi contro una coppia iscritta all’Anpi: la premier Meloni denuncia la deriva delle piazze e rilancia il valore dell’Arma con gli auguri al carabiniere record di 109 anni. Mentre non accenna a spegnersi l’eco delle violenze che hanno vergato a caratteri di fuoco la giornata del 25 aprile, una data che dovrebbe sancire l’unità nazionale nel nome della libertà. E che invece si è trasformata nel palcoscenico di un antisemitismo virulento e di una aggressività politica e militante che non ha risparmiato nessuno – a partire dalla stessa sinistra nel mirino dei facinorosi che ha fin qui legittimato nel silenzio –....🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La risposta alle piazze di odio e violenza: gli auguri della premier Meloni al carabiniere centenario, simbolo di valori e orgoglio nazionali (video)

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