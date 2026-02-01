Volto di Meloni tra gli angeli della basilica | la premier sorride ma l’opinione pubblica si divide sul simbolo

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, la premier Giorgia Meloni si è mostrata sorridente tra gli angeli di un affresco del 2000. La sua presenza ha diviso l’opinione pubblica: alcuni apprezzano il gesto, altri criticano il simbolo scelto. La scena ha acceso il dibattito, che ora si sposta anche sui social e tra gli esperti di arte e religione.

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, un affresco risalente al 2000 ha scatenato un dibattito che va oltre i confini del sacro e del profano. L’immagine di un angelo, dipinto nella cappella alla destra dell’altare, ha suscitato scalpore perché i tratti del volto – lineamenti fini, sguardo diretto, espressione composta – sono ritenuti sorprendentemente simili a quelli di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Il ritrovamento è avvenuto a seguito del completamento dei lavori di restauro della chiesa, fondata nel IV secolo e consacrata da papa Sisto III. Nonostante l’opera fosse già presente da oltre vent’anni, solo dopo la conclusione dei restauri è emersa in maniera visibile, attirando l’attenzione dei primi visitatori che, in mattinata, hanno cominciato a fotografarla e a condividerla sui social. 🔗 Leggi su Ameve.eu

