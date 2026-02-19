Airbus vola | utile netto record a 5,2 mld € boom di ordini aerei e difesa trainano la crescita nel 2025

Airbus ha annunciato un utile netto record di 5,2 miliardi di euro nel 2025, grazie a un aumento degli ordini di aerei e sistemi di difesa. La crescita deriva dalla forte domanda per i nuovi modelli di jet commerciali e dall'espansione nel settore militare, che ha portato a un incremento delle consegne. La società ha anche firmato contratti importanti con compagnie aeree di tutto il mondo, consolidando la sua posizione di leader nel settore. La domanda di aeromobili continua a spingere la produzione e il fatturato dell’azienda.

Airbus: Utile Netto Record nel 2025, il Settore Aerospaziale Europeo in Crescita. Il colosso europeo dell'aerospaziale Airbus ha chiuso il 2025 con un utile netto record di 5,2 miliardi di euro, in aumento del 23% rispetto all'anno precedente. L'azienda prevede di consegnare un numero record di 870 aerei commerciali nel 2026, spinta da una forte domanda globale e da risultati significativi nel settore della difesa, confermando la sua posizione di leadership in un mercato in rapida evoluzione. Un Anno Chiave per il Gruppo. Il 2025 è stato un anno fondamentale per Airbus, come sottolineato dal CEO Guillaume Faury.