Intel vola oltre i 300 miliardi | la rinascita dopo la crisi

Il valore di mercato di Intel ha superato i 305 miliardi di dollari, raggiungendo un livello che non si vedeva dagli anni 2000, ai tempi della bolla delle dot-com. La crescita si è verificata dopo un periodo di crisi e di difficoltà finanziarie per l’azienda, che ora sembra aver ritrovato slancio. Questo risultato rappresenta un dato rilevante nel settore tecnologico e tra le aziende più grandi del settore.

Il valore di mercato di Intel ha superato la soglia dei 305 miliardi di dollari, segnando un traguardo finanziario che non si registrava dagli inizi del millennio scorso, durante l’epoca della bolla delle dot-com. Questo balzo improvviso riflette una trasformazione profonda per l’azienda, che è riuscita a invertire una rotta pericolosa iniziata nel 2022, quando il gruppo dovette affrontare un periodo di forte instabilità caratterizzato da tagli al personale e dalla sospensione di numerosi progetti strategici. Dalla crisi strutturale alla nuova gestione di Lip-Bu Tan. Il percorso di risalita dell’azienda non è stato affatto lineare o privo di ostacoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Intel vola oltre i 300 miliardi: la rinascita dopo la crisi Maltempo, Schifani: «In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi». Occhiuto: «Per la Calabria sono 300 milioni»Il Consiglio dei ministri che si svolge nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Palazzo Chigi ha all’ordine del giorno la dichiarazione dello stato di... Leggi anche: Vola la Nutella, la Ferrero a oltre 19 miliardi