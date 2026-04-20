Grande Reyer | vince a Schio 71-60 lo scudetto si gioca al Taliercio

L'Umana Reyer ha ottenuto una vittoria esterna contro Schio con il punteggio di 71-60 nella prima partita delle finali scudetto, che si disputano al meglio delle tre. La squadra ha mostrato una difesa solida e ha conquistato un vantaggio che la mette in condizione di affrontare la partita decisiva già giovedì 23 al Taliercio. La serie si deciderà nelle prossime sfide, con la seconda partita in programma in casa della Reyer.

Un'Umana Reyer dominante in difesa supera Schio in trasferta per 71-60 nella prima gara delle finali scudetto (che si gioca al meglio delle tre partite) e si regala la possibilità di giocare la partita decisiva già giovedì 23 al Taliercio. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella SantucciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: l’Umana Reyer Venezia fa saltare il fattore campo in gara-1 vincendo a Schio per 60-71... È grande Reyer: vince a Schio e pareggia i conti in EurolegaUn'altra grande notte di basket ma stavolta ad esultare è l'Umana Reyer Venezia, che in gara 2 dei play in di Eurolega donne, al PalaRomare di Schio,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L’11° Edizione della Final 4 di Reyer School Cup, un successo che va oltre l’evento stesso; La Final 4 della Reyer School Cup in diretta su Sky per la prima volta; La Germani espugna Venezia trascinata da un super Burnell. Gli highlights - BresciaToday; La Reyer Venezia non fa sconti a Sassari, Dinamo sempre più in crisi. Impresa Reyer, a Bologna vince 82-86 contro la Virtus capolistaDimenticata la sconfitta interna contro Trento, partita maiuscola dell'Umana che si porta a solo due punti dalla vetta. E sabato al Taliercio arriva Brescia ... veneziatoday.it - : - ’ La Reyer Venezia va al riposo lungo in vantaggio sul 34-52. Serata complicata per la Dinamo, costretta ad inseguire fin da subito e a subire la grande precisione di Parks, Cole e Wiltjer. Prima della p facebook