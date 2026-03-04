Il Mantova si sveglia tardi al Barbera vince il Palermo | la salvezza rimane un affare complesso
Il Mantova perde 2-1 in trasferta contro il Palermo al Barbera. La partita si conclude con la squadra ospite che tenta un ultimo assalto senza riuscire a pareggiare. Il Palermo conquista i tre punti e mantiene vive le speranze di salvezza. La partita si gioca domenica pomeriggio davanti a un pubblico numeroso. La sfida si conclude con il risultato di 2-1.
Mantova, 4 marzo 2026 – Non basta un tenace finale al Mantova per tornare da Palermo con un risultato positivo. I rosanero, infatti, si impongono 2-1 e sfruttano l’impietoso uno-due inflitto agli ospiti nel corso del primo tempo. Un doppio colpo che riduce al lumicino le speranze dei biancorossi, comunque bravi a chiudere in avanti, inseguendo con tenacia un pareggio che, nonostante la volontà, non arriva. La nuova sconfitta rende ancora più delicata la posizione della squadra di Modesto nella zona calda della classifica (terzultimo posto) e regala ancora più importanza alla sfida di domenica al “Martelli” con la Juve Stabia: un nuovo esame a questo punto assolutamente da non sbagliare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il derby sorride al Forte dei Marmi. Il Pietrasanta si sveglia troppo tardipietrasanta 1 forte dei marmi 2 PIETRASANTA (4-4-1-1): Gega; Fioretti, Da Prato (27’ st G.
Commercio in agonia, la Lega: "Il Comune si sveglia tardi""A un anno dalla scadenza della consiliatura, il Comune di Parma si sveglia e si accorge che il commercio è in agonia, proprio come denunciamo da...
Una selezione di notizie su Il Mantova si sveglia tardi al Barbera....
Argomenti discussi: Palermo, Inzaghi: Uno scivolone ci può stare, l\'importante è rialzarsi subito.
Il Mantova si sveglia tardi, al Barbera vince il Palermo: la salvezza rimane un affare complessoSotto di un gol al primo affondo, i biancorossi non riescono a raddrizzare del tutto la situazione: inutile la rete su rigore di Marras. La squadra di Modesto scivolano al terzultimo posto ... sport.quotidiano.net
Pohjanpalo è una sentenza, Ranocchia un trascinatore: il Palermo riparte, il Mantova si sveglia tardiRosanero a -1 dal terzo posto: in un Barbera gremito la squadra di Inzaghi riprende la marcia verso il sogno della serie A ... lasicilia.it