Sedicenne accoltellato a Fondi comunità sconvolta Il sindaco | Fatto di una gravità inaudita

Ha scosso l’intera comunità di Fondi quanto accaduto nella serata di sabato a Fondi dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato e uno ancora più piccolo di lui, 14 anni, è stato arrestato. Un episodio che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e sui giovani in tutto il territorio della provincia di Latina.Nella mattinata di oggi si sono concluse le ultime interlocuzioni volte a chiarire i contorni di un episodio gravissimo: confronti serrati che hanno visto scendere in campo la stessa amministrazione, le forze dell’ordine, i genitori, le Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e del Comune di Fondi, le scuole, gli avvocati e gli assistenti sociali, momenti necessari e indispensabili. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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