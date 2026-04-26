Il Teatro delle Vittorie, sede storica della trasmissione televisiva Affari Tuoi, è stato messo in vendita. Attualmente il teatro ospita il programma condotto da Stefano De Martino, ma l’edificio ha ospitato numerose produzioni Rai nel corso degli anni. La vendita rappresenta un cambiamento importante per la struttura e il suo ruolo nel panorama televisivo italiano. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Il Teatro delle Vittorie è ufficialmente in vendita. Oggi ospita Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino, ma l’elenco di tutte le produzioni Rai ospitate mette i brividi. Brividi di emozioni, di volti e di programmi che hanno fatto la storia della Rai e dello spettacolo in Italia. Le prime edizioni di Canzonissima, Studio Uno, Milleluci, Fantastico, Scommettiamo che?, solo per citare i più celebri e ricordati. Negli ultimi anni ha accolto Soliti Ignoti e attualmente Affari Tuoi che da settembre andrà in onda dagli studi Rai di Milano anche per permettere a De Martino di stare più vicino al figlio Santiago che vive a Milano con la mamma Belen.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE: AFFARI TUOI TRASLOCA, IL DOLORE DEI VOLTI TV

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