De Martino si sposta a Milano con Affari Tuoi mistero sul futuro del teatro delle Vittorie | È l'ultimo anno

De De Martino si trasferisce a Milano per condurre il programma televisivo Affari Tuoi, mentre si fa strada l’incertezza sul destino del teatro delle Vittorie, con la dichiarazione che quest’anno rappresenta l’ultimo. La struttura, nota per aver ospitato gli studi di Milleluci, è stata anch’essa oggetto di discussione e cambiamenti, mentre l’attenzione si concentra sul ruolo di questa storica location nel panorama televisivo.

È un pezzo di storia della Rai, gli studi di Milleluci, quelli che dovevano essere intitolati a Pippo Baudo. Ma con lo spostamento a Milano di Affari Tuoi, il Teatro delle Vittorie sembra destinato alla vendita certa da parte dell'azienda. La certezza sul futuro arriverà nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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