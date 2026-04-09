Claudio Bisio, nato a Novi Ligure, ha abbandonato gli studi universitari per dedicarsi al teatro. Dopo aver scelto di seguire questa strada, ha costruito la sua carriera a Milano, diventando uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Oggi, a distanza di anni, è apprezzato dal pubblico e stasera tornerà a presentarsi su Rai 1. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo include ruoli televisivi e teatrali di rilievo.

Claudio Bisio è nato a Novi Ligure ma è a Milano che si è costruito il suo futuro artistico. La famiglia, infatti, si trasferisce nel capoluogo lombardo quando era ancora giovane, e qui l’attore ha compiuto i suoi studi superiori frequentando il Liceo Scientifico Luigi Cremona, istituto storico della città. Dopo il diploma, decide di intraprendere un percorso universitario apparentemente lontano dal mondo dello spettacolo: si iscrive, infatti, alla facoltà di Scienze agrarie all’Università degli Studi di Milano. Un indirizzo tecnico e scientifico che avrebbe potuto portarlo verso una carriera completamente diversa da quella che poi lo ha reso uno dei volti più amati della televisione e del cinema italiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Claudio Bisio lasciò l’università per il teatro: oggi è uno dei volti più amati della tv (e stasera torna su Rai 1)

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