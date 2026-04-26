Il Teatro delle Vittorie è stato messo in vendita e attualmente ospita il programma televisivo Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. La struttura ha accolto numerose produzioni Rai nel corso degli anni, creando un legame con il mondo dello spettacolo e della televisione. La decisione di vendere il teatro suscita interesse tra gli addetti ai lavori e tra chi ha seguito le trasmissioni trasmesse da questo spazio.

Il Teatro delle Vittorie è ufficialmente in vendita. Oggi ospita Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino, ma l’elenco di tutte le produzioni Rai ospitate mette i brividi. Brividi di emozioni, di volti e di programmi che hanno fatto la storia della Rai e dello spettacolo in Italia. Le prime edizioni di Canzonissima, Studio Uno, Milleluci, Fantastico, Scommettiamo che?, solo per citare i più celebri e ricordati. Negli ultimi anni ha accolto Soliti Ignoti e attualmente Affari Tuoi che da settembre andrà in onda dagli studi Rai di Milano anche per permettere a De Martino di stare più vicino al figlio Santiago che vive a Milano con la mamma Belen.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE: AFFARI TUOI TRASLOCA, IL DOLORE DEI BIG

Notizie correlate

Leggi anche: LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE: AFFARI TUOI TRASLOCA, IL DOLORE DEI VOLTI TV

De Martino si sposta a Milano con Affari Tuoi, mistero sul futuro del teatro delle Vittorie: “È l’ultimo anno”È un pezzo di storia della Rai, gli studi di Milleluci, quelli che dovevano essere intitolati a Pippo Baudo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La Rai vende il Teatro delle Vittorie, offerte entro il 22 maggio: addio allo studio di Affari Tuoi; Il Teatro delle Vittorie in vendita, la mossa della Rai: addio allo storico studio di Baudo e Carrà; Pordenone ancora sotto i riflettori nazionali: sabato su Rai Uno per raccontare teatro e inclusione; Parole in circolo, teatro e scacchi. Contro il disagio giovanile.

La Rai vende le sedi per prenderle in affittoTra gli immobili di Roma messi sul mercato ci sono: lo storico Teatro delle Vittorie e le sedi di Via Goiran, Via Col di Lana: e?Via Cadlolo - ... romadailynews.it

Il Teatro delle Vittorie in vendita, la mossa della Rai: addio allo storico studio di Baudo e CarràLa Rai perde per sempre un pezzo della propria storia: il Teatro Delle Vittorie, il teatro di posa di via Col di Lana a Roma da dove Mina, Rafaella Carrà, Pippo Baudo, Corrado, ... ilmessaggero.it