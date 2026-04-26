La Rai mette in panchina una conduttrice molto amata | per lei nessun programma ecco chi è

Da donnapop.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai ha annunciato i palinsesti estivi, confermando alcuni programmi e introducendo nuove proposte. Tra le decisioni prese, non sono stati programmati spazi per una conduttrice molto nota, che fino a poco tempo fa era presente nel daytime. La scelta ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, lasciando molti senza una sua presenza nelle trasmissioni estive dell’emittente.

Daytime blindato e niente spazio per lei: la Rai definisce i palinsesti estivi tra conferme e nuovi ingressi, ma una conduttrice molto amata resta fuori dai giochi, sorprendendo pubblico e addetti ai lavori. Ecco chi è la grande esclusa dalla televisione di Stato! Leggi anche: Diaco al posto di Francesca Fialdini la domenica pomeriggio? In Rai regna il caos: l’indiscrezione assurda La programmazione estiva della Rai prende forma con decisioni ormai quasi definitive, tra conferme attese e nuovi ingressi pronti a presidiare le fasce più delicate del daytime. Una strategia che punta alla continuità e al contenimento dei costi, senza stravolgimenti ma con qualche inevitabile sorpresa.🔗 Leggi su Donnapop.it

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