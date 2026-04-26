La Rai ha annunciato i palinsesti estivi, confermando alcuni programmi e introducendo nuove proposte. Tra le decisioni prese, non sono stati programmati spazi per una conduttrice molto nota, che fino a poco tempo fa era presente nel daytime. La scelta ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, lasciando molti senza una sua presenza nelle trasmissioni estive dell’emittente.

Daytime blindato e niente spazio per lei: la Rai definisce i palinsesti estivi tra conferme e nuovi ingressi, ma una conduttrice molto amata resta fuori dai giochi, sorprendendo pubblico e addetti ai lavori. Ecco chi è la grande esclusa dalla televisione di Stato! Leggi anche: Diaco al posto di Francesca Fialdini la domenica pomeriggio? In Rai regna il caos: l’indiscrezione assurda La programmazione estiva della Rai prende forma con decisioni ormai quasi definitive, tra conferme attese e nuovi ingressi pronti a presidiare le fasce più delicate del daytime. Una strategia che punta alla continuità e al contenimento dei costi, senza stravolgimenti ma con qualche inevitabile sorpresa.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La Rai mette in panchina una conduttrice molto amata: per lei nessun programma, ecco chi è

Notizie correlate

Selvaggia Lucarelli inarrestabile, adesso è anche conduttrice: per lei un programma importantissimo, ecco qualeC’è chi riesce a occupare ogni spazio del dibattito televisivo e mediatico con una naturalezza disarmante, trasformando ogni apparizione in un evento.

Canya, la cagnolina che “lavora” in panchina: è lei la mascotte più amata della Liga (e non solo)Il Girona FC è diventato il primo club di calcio al mondo a introdurre una mascotte vivente dedicata al supporto emotivo: Canya, una femmina di...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Presunti rapporti FdI-clan Senese, Rai non paga il giornalista di Report autore dell’inchiesta; Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile, i cambiamenti di palinsesto di Rai e Mediaset: TG ridotti, Mattino 5 spostato; Il caso Mottola arriva in Commissione di Vigilanza Rai: Non pagato perché mette in imbarazzo Meloni?; Fuori in 60 secondi con Cage e Jolie.

Il caso Mottola arriva in Commissione di Vigilanza Rai: Non pagato perché mette in imbarazzo Meloni?Il Movimento 5 Stelle annuncia un’interrogazione in Vigilanza Rai sul caso Mottola dopo la notizia di Fanpage.it relativa alla mancata retribuzione del giornalista per il servizio sui presunti rapport ... fanpage.it

Non è solo una sfida sul Floor ci si mette in gioco davvero. E quando succede, le emozioni non si trattengono. #TheFloorItalia - “Ne rimarrà solo uno”, la nuova stagione con Paola Perego e Gabriele Vagnato è in onda ogni lunedì in prima serata su #Rai2 - facebook.com facebook