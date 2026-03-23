C’è chi riesce a occupare ogni spazio del dibattito televisivo e mediatico con una naturalezza disarmante, trasformando ogni apparizione in un evento. È il caso di Selvaggia Lucarelli, che negli ultimi mesi sembra aver alzato ulteriormente l’asticella della propria presenza sul piccolo schermo. Tra opinioni taglienti, ruoli sempre più centrali e nuove sfide professionali, il suo percorso televisivo si arricchisce ora di un tassello inaspettato che conferma quanto il suo nome sia diventato imprescindibile. Selvaggia Lucarelli pigliatutto: adesso fa anche la conduttrice!. Dopo il successo della prima stagione di Too Hot To Handle Italia, la piattaforma ha deciso di proseguire con una seconda edizione attualmente in lavorazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli inarrestabile, adesso è anche conduttrice: per lei un programma importantissimo, ecco quale

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