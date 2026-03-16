Il Girona FC ha scelto di adottare una nuova mascotte, una Labrador Retriever di nome Canya, che accompagna le partite e supporta i giocatori. Canya si trova spesso in panchina, dove si mostra affettuosa e presente durante gli incontri. La decisione di avere un animale in questa posizione ha fatto parlare di sé, rendendo Canya una presenza speciale per tifosi e staff.

Il Girona FC è diventato il primo club di calcio al mondo a introdurre una mascotte vivente dedicata al supporto emotivo: Canya, una femmina di Labrador Retriever. La cagnolina assiste regolarmente alle partite della squadra dalla panchina, offrendo sostegno psicologico ai calciatori durante i momenti di massima tensione agonistica. La sua presenza è diventata virale grazie alla sua capacità di farsi amare non solo dai tifosi di casa, ma anche dai giocatori avversari, trasformando il clima dello stadio in un’esperienza autenticamente pet-friendly. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Canya (@canyagironafc) Canya non è una semplice mascotte simbolica, ma una presenza costante e strutturata all’interno dell’organico del club catalano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Canya, la cagnolina che “lavora” in panchina: è lei la mascotte più amata della Liga (e non solo)

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