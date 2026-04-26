La questura di Roma mette fuorilegge Addio Lugano bella
Polizie di primavera Una citazione dello storico canto tra le motivazioni del divieto di ricordare i due anarchici morti al parco degli Acquedotti Polizie di primavera Una citazione dello storico canto tra le motivazioni del divieto di ricordare i due anarchici morti al parco degli Acquedotti Le parole, si sa, sono pietre. Quelle del canto anarchico Addio Lugano Bella sono state scagliate 130 anni fa e colpiscono ancora. La dimostrazione è nel provvedimento con cui il 26 marzo il questore di Roma Roberto Massucci ha vietato la commemorazione di Sandro Ardizzone e Sara Mercogliano, uccisi una settimana prima al parco degli Acquedotti dallo scoppio accidentale di un ordigno che stavano costruendo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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