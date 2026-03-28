Ilaria Salis perquisita in un hotel a Roma | L' Italia ormai è un regime La Questura | Controlli di routine

Un europarlamentare è stata sottoposta a una perquisizione in un hotel di Roma, secondo quanto riferito dall'interessata. La Questura ha dichiarato che si è trattato di un controllo di routine. L'europarlamentare ha affermato di essere stata bloccata per circa un'ora prima di partecipare a una manifestazione, attribuendo l'episodio a un provvedimento legislativo recente.

«L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto». Questo il post che ha pubblicato nella prima mattinata di sabato l’europarlamentare Ilaria Salis di Avs per denunciare un controllo da parte degli agenti del commissariato di zona nei suoi confronti. Diversa la ricostruzione della questura che parla invece di un controllo di routine dopo che era scattato l’allarme «web alloggiati» sull’ospite della struttura ricettiva per motivi tuttora da accertare e comunque per un provvedimento segnalato dall’estero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ilaria Salis perquisita in un hotel a Roma: «L'Italia ormai è un regime». La Questura: «Controlli di routine» Articoli correlati Perquisita la stanza dell’Europarlamentare Ilaria Salis prima del corteo a Roma: “Con Meloni Stato di polizia”All'alba, la polizia ha effettuato un controllo "preventivo" nella stanza d'albergo dell'europarlamentare Ilaria Salis, episodio che lei stessa... La compagna Ilaria Salis dirotta su Cuba: dopo Hamas, la nuova flotilla vuole aiutare il regime castristaTiene banco in queste ore l’ultima trovata della compagna Ilaria Salis: l’europarlamentare di Avs è pronta a salpare su una “flotilla” per forzare il... Contenuti utili per approfondire Ilaria Salis Temi più discussi: Ilaria Salis (Avs), 'fallimento clamoroso di Meloni, ora dimissioni'; Referendum giustizia, Ilaria Salis: Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere; Ilaria Salis e Benedetta Scuderi in uno stabile occupato. FdI e Lega insorgono. Perquisita la stanza dell’Europarlamentare Ilaria Salis prima del corteo a Roma: Con Meloni Stato di poliziaAll'alba, la polizia ha effettuato un controllo preventivo nella stanza d'albergo dell'europarlamentare Ilaria Salis, episodio che lei stessa ... fanpage.it Ilaria Salis, la lezione a scuola fa discutere: cosa ha raccontato agli studentiLa presenza di Ilaria Salis in un liceo non è passata inosservata. Il retroscena legato alla sua lezione agli studenti. newsmondo.it Ilaria Salis, blitz della polizia nella stanza d'albergo a Roma. Questa mattina, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua camera d'hotel nella Capitale, a ridosso dell'inizio del corteo N - facebook.com facebook Perquisita la stanza dell’Europarlamentare Ilaria #Salis prima del corteo a Roma: “Con Meloni Stato di polizia" x.com