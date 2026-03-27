la questura di roma vieta il ricordo degli anarchici

La questura di Roma ha disposto il divieto di commemorare gli anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, trovati morti venerdì scorso in un casale nel parco degli Acquedotti della capitale. I due sono deceduti a causa di un’onda d’urto provocata da un’esplosione. Il divieto riguarda la possibilità di deporre fiori o organizzare cerimonie pubbliche in loro memoria.

L'esplosione al parco degli Acquedotti Per la polizia l'iniziativa in memoria di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone è «in contrasto con i valori della convivenza civile e democratica» L'esplosione al parco degli Acquedotti Per la polizia l'iniziativa in memoria di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone è «in contrasto con i valori della convivenza civile e democratica» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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