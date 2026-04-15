Un articolo riferisce che una figura politica con posizioni sovraniste è stata ufficialmente rimossa dal suo incarico, in un episodio che viene descritto come un esempio di fallimento del movimento sovranista. La persona coinvolta era nota per aver proposto di assegnare un premio Nobel per la Pace a un ex presidente degli Stati Uniti. La notizia si basa su dichiarazioni di fonti ufficiali e non include commenti o analisi.

di Serena Poli La sovranista che voleva dare il Nobel per la Pace a Donald Trump è stata licenziata dal capo. Il Presidente degli Stati Uniti la liquida come una mezza cartuccia senza coraggio dalle colonne del Corriere della Sera. Un brusco risveglio per Meloni che, dagli stand del Vinitaly, tenta di celare quel sapore amaro commentando il suo ‘licenziamento’ con la nonchalance di chi parla di tannini e retrogusti legnosi. Anche sul fronte degli accordi con lo stato di Israele, Meloni ritratta le dichiarazioni da lei stessa fatte poche ore prima, quando ne sosteneva l’inevitabilità. Che succede a Giorgia Meloni? La sua è una triste parabola che ha inizio con un silenzio ostinato, lungo mesi, sulle centinaia di migliaia di civili palestinesi uccisi, feriti e deportati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump ‘licenzia’ Meloni: l’ennesima prova del fallimento del sovranismo

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