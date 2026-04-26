La proposta di matrimonio? Allo stadio

Durante la cerimonia di addio al calcio, il portiere del Viareggio ha chiesto alla sua compagna di sposarlo, sorprendendo tutti i presenti. L’evento si è svolto nel corso della celebrazione, con lo sportivo che si è inginocchiato davanti alla donna, consegnandole un anello. La proposta è avvenuta al termine della partita, tra gli applausi dei tifosi e le reazioni dei presenti.

Il portiere del Viareggio, Andrea Carpita, chiede a Sharon di sposarlo al termine della sua ultima partita con le zebre.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La proposta di matrimonio? Allo stadio Reaction alla proposta di MATRIMONIO allo STADIO w Blur Marza Pesh & Zazza Notizie correlate Leggi anche: Il sindaco di Torino: "Toro interessato allo stadio, il Comune aspetta una proposta" Leggi anche: Tennis, la proposta di matrimonio per Aryna Sabalenka Altri aggiornamenti Temi più discussi: La proposta di matrimonio può rappresentare un traguardo, o l'inizio della fine; Proposta di matrimonio: milioni di persone scoppiano a ridere per questo colpo di scena; La proposta in Giappone, l’anello su misura, la sorpresa: Miley Cyrus è pronta a dire sì; Aurora Ramazzotti, l'invito di nozze in stile Cioè e la nostalgia anni '90. Giulia De Lellis svela la proposta a sorpresa di Tony Effe: Andiamo a Las Vegas e sposiamociGiulia De Lellis racconta la proposta di Tony Effe: matrimonio a Las Vegas e sogni di nozze dopo la nascita della figlia. rumors.it La proposta in Giappone, l’anello su misura, la sorpresa: Miley Cyrus è pronta a dire sìEmergono nuovi dettagli sul fidanzamento di Miley Cyrus e Maxx Morando, ufficializzato a dicembre scorso, e sul futuro matrimonio ... amica.it Su proposta dell'assessore alla salute e politiche sociali #MarioTonina, la Giunta provinciale, ha approvato un avviso di riapertura dei termini per presentare domanda di accreditamento, rivolto a strutture che intendono attivare un servizio dedicato al reinser - facebook.com facebook La politica si muove per il calcio: al lavoro per una proposta bipartisan x.com