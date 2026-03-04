Durante l’Indian Wells Open, Aryna Sabalenka, numero uno del ranking WTA, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo compagno Georgios Frangulis. L’evento si è svolto sotto i riflettori in uno dei principali tornei di tennis al mondo, sul cemento del torneo californiano. La tennista bielorussa ha vissuto il momento in un contesto di grande rilievo internazionale.

(LaPresse) Proposta di matrimonio sotto i riflettori per Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero uno del ranking WTA, ha ricevuto la fatidica domanda dal compagno Georgios Frangulis in uno dei templi più iconici del tennis mondiale: il cemento di Indian Wells Open. Proprio sul campo californiano, teatro di alcune delle sfide più prestigiose del circuito, Frangulis si è inginocchiato sorprendendo Sabalenka davanti a uno scenario carico di significato sportivo ed emotivo. La risposta non si è fatta attendere: sì. Un momento romantico che unisce vita privata e carriera sportiva, sullo sfondo di uno dei tornei più amati del calendario internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tennis, la proposta di matrimonio per Aryna Sabalenka

