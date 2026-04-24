Il sindaco di Torino | Toro interessato allo stadio il Comune aspetta una proposta

Il sindaco di Torino ha dichiarato che il club granata ha manifestato formalmente un interesse preliminare per lo stadio della città. Il Comune sta ora aspettando una proposta ufficiale da parte della società per valutare i prossimi passi. La comunicazione è arrivata dopo che il club ha presentato la documentazione richiesta in merito a questa iniziativa. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità o i tempi dell’eventuale intervento.

Il Toro si muove nella direzione di dotarsi di uno stadio di proprietà. Nel pomeriggio il Comune di Torino, proprietario dello stadio Olimpico Grande Torino, ha comunicato in una nota che il Toro ha formalizzato all’amministrazione comunale una manifestazione di interesse preliminare, finalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico-privato, mediante finanza di progetto, relativa allo sviluppo strategico degli impianti sportivi dello stadio Olimpico Grande Torino e anche del centro sportivo Robaldo, la casa delle giovanili granata. Da parte dell’amministrazione comunale c’è una apertura rispetto all’idea del Toro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il sindaco di Torino: "Toro interessato allo stadio, il Comune aspetta una proposta" Notizie correlate Il Comune: “Lo stadio Maradona può mantenere anche senza il Napoli. Daremo una mano a De Laurentiis a fare il suo stadio”Pasquale Granata a Radio Crc: «Stadio Maradona? Reazione molto positiva di Figc e Uefa: entro luglio sarà chiuso il progetto, tutti i parametri... Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli. La proposta di FdI al sindaco. Il Comune rimanda a fine annoIl Bologna che ha vinto lo scudetto del ’64 e la squadra che nel 2024 si è qualificata in Champions League, poi altri grandi sportivi come Marco Di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: I mali delle strade di Torino secondo il sindaco Lo Russo: la guerra, le vernici e il Governo; Caccia al nuovo sindaco di Torino. Rassegnazione a sinistra, confusione a destra; Lo Russo, per il trasporto pubblico servono più risorse; Torino abbraccia le sue Nozze d’Oro: il sindaco festeggia gli sposi. I mali delle strade di Torino secondo il sindaco Lo Russo: la guerra, le vernici e il GovernoNella trasmissione 'Tuttocittà. Il sindaco in diretta', il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, ai microfoni tutti i martedì mattina, come ieri, 21 aprile, di ToRadio, Radio Gtt e Radio Zip, h ... torinotoday.it Il Torino punta su stadio Olimpico e Robaldo: avviato iter per la riqualificazione pubblico-privatoManifestazione preliminare al Comune per un progetto in partenariato pubblico-privato sugli impianti sportivi ... msn.com La ragazza di Biella era ricoverata al Cto di Torino. I genitori: “Tra poco tornerà a casa ed è contenta ma ricorda tutto perfettamente" facebook Un capo essenziale che celebra l’eredità del Grande Torino Legame con la storia e identità Granata Disponibile online e in store tinyurl.com/mr3nrjec x.com