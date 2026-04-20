Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, la soap “La Promessa” presenta una serie di eventi che coinvolgono i personaggi principali. Curro, Pía e Lope si trovano al centro di un mistero legato alla presenza di cianuro, mentre si sviluppano tensioni tra i membri della famiglia e confronti che potrebbero modificare le dinamiche sulla tenuta. Le anticipazioni rivelano anche colpi di scena e scontri che movimentano la trama.

La settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 de La Promessa si annuncia ricca di colpi di scena, scontri familiari e rivelazioni che rischiano di cambiare gli equilibri all’interno della tenuta. La soap spagnola continua a conquistare il pubblico italiano grazie a una trama sempre più serrata, dove ogni personaggio sembra muoversi su un filo sottile tra segreti, ambizioni e sentimenti trattenuti. Gli episodi in arrivo promettono momenti intensi: cosa scopriranno Curro, Pía e Lope sul braccialetto avvelenato? Come evolverà lo scontro tra Angela e Leocadia? E quale sorpresa porterà la lettera del re? Scopriamolo insieme. La settimana si apre con un enigma che tiene tutti con il fiato sospeso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Curro, Pía e Lope e il mistero del cianuro

Notizie correlate

La Promessa, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2026: Lope e Curro scoprono che Jacobo è un cliente della gioielleria Llop© US MediasetUn inatteso risvolto attende Lope Ruiz e Curro Exposito nelle prossime puntate de La Promessa.

La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2026: Lope, Curro, Angela e la missione in incognito al casinò© US MediasetUna missione in incognito attende il cuoco Lope Ruiz, il “valletto” Curro Exposito e la giovane Angela Figueroa nelle prossime puntate...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 12 al 18 aprile; La Promessa, le trame della settimana dal 20 al 26 aprile; La Promessa anticipazioni 14 aprile, Martina indaga: cosa nascondono Jacobo e Lisandro?; La Promessa: anticipazioni da lunedì 13 a sabato 18 aprile! Catalina spaventata da Eugeni.

La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2026: Leocadia espelle Angela dalla residenza dei LujánLe trame degli episodi de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026. Ecco che cosa succederà ... davidemaggio.it

La Promessa Anticipazioni dal 19 al 25 aprile 2026: Verità inquietanti e regali inaspettati sconvolgono la tenuta, ecco comeScopriamo insieme che cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 19 al 25 aprile 2026. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

La giornalista presenterà il suo nuovo libro «La promessa» la sera del 30 aprile a Gavardo nell’ambito della rassegna «Un ponte di libri» - facebook.com facebook

Il Ministro Tajani ha rilanciato la promessa - a nome del Governo (quindi anche la Lega) - nel 2023, ma ancora niente... x.com