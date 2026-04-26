La Primavera a Chiavari fa cilecca

La partita tra Virtus Entella e Reggiana si è conclusa con la vittoria della squadra di casa per 2-1. La formazione della Virtus Entella ha schierato in campo Sanguinetti, Giovannetti, Saia, Pinheiro (sostituito da Badini al 7’ del secondo tempo), Marchetti, Cargiolli, Traniello e Conte F. La sfida si è svolta durante il periodo primaverile a Chiavari, ma il risultato non ha rispettato le aspettative di una buona stagione.

VIRTUS ENTELLA 2 REGGIANA 1 VIRTUS ENTELLA: Sanguinetti, Giovannetti, Saia, Pinheiro (7’ st Badini), Marchetti, Cargiolli, Traniello, Conte F., Matei (14’ st Pedaci), Annoni, Venturini (14’ st Ortiz). A disp. All. Melucci. REGGIANA: Cacciamani, Gilli (14’ st Silipo), Ferretti (14’ st Carpi), Sosna, Alizoni, Mirri (33’ st Visentin), Conte O., Ledain, Cavaliere, Maisterra (14’ st Begolli), Banse (26’ st Diletto). A disp. Fajt. Arbitro: Atanasov di Verona. Reti: 37’ Venturini (V), 39’ Matei (V); 46’ st Cavaliere (R). Note: espulso mister Costa (R) al 43’ pt per proteste e Visentin (R) al 49’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Silipo (R) e Traniello (V).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Primavera a Chiavari fa cilecca Notizie correlate La Schlein fa cilecca sulla riforma. E fraintende pure l’appello di NordioPochi giorni fa, a Torino, durante una manifestazione di «mobilitazione del Pd per il No», Elly Schlein ha esposto le proprie ragioni contro la... Leggi anche: La memoria fa cilecca? Attenzione al sale, specie se siete uomini Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Al Vespa club di Chiavari i modelli dalla Primavera al modello anni 70; Scheda squadra Virtus Entella U19; Ponte del 1° maggio? Passalo a Chiavari alla VELA Cup Liguria!; Primavera: la squadra di Costa gioca sul campo della Virtus Entella, mentre l’AlbinoLeffe (quinta in classifica) sfida il fanalino Padova. Per prendersi i playoff bisogna fare il colpaccio. Primavera: la squadra di Costa gioca sul campo della Virtus Entella, mentre l’AlbinoLeffe (quinta in classifica) sfida il fanalino Padova. Per prendersi i playoff bisogna ...Trasferta ligure per la Primavera. A tre giornate dalla fine della regular season, i granata giocano oggi alle 14,30 ... sport.quotidiano.net Baby Reggiana. La Primavera incassa un punto a ChiavariVIRTUS ENTELLA: Maioli, Marchetti, Lagomarsino, Bottaro, Busicchia, Giovannetti, Mattioli, Dayan, Djabi, Tiana (24’ st Traniello), Martinelli (19’ st Perrone). A ... ilrestodelcarlino.it Tornano di moda i gioielli vistosi: le 5 tendenze bijoux della Primavera-Estate 2026 x.com È arrivata la primavera! Per questa stagione abbiamo preparato una scheda didattica a tema primavera, perfetta per coinvolgere i bambini della scuola primaria con attività allegre e stimolanti. Un modo divertente per imparare Ideale per la classe o pe - facebook.com facebook