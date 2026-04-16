La memoria fa cilecca? Attenzione al sale specie se siete uomini

Una recente ricerca condotta presso un istituto di ricerca ha scoperto che un consumo elevato di sale può influenzare negativamente la memoria, specialmente negli uomini. Lo studio ha analizzato i dati di un ampio campione di partecipanti, evidenziando come l’assunzione di sale possa essere collegata a deficit cognitivi. I risultati forniscono nuove indicazioni sui rischi legati a un’alimentazione ricca di sale e i possibili effetti sulla salute mentale.

Cattive notizie per gli amanti del sale e dei cibi saporiti. Stando a una nuova ricerca della Edith Cowan University (ECU), infatti, l’elevato apporto di sodio potrebbe influire negativamente sulla memoria episodica, quella che ci serve a ricordare esperienze personali ed eventi specifici, come ad esempio dove abbiamo parcheggiato l’auto o il primo giorno di scuola. Insomma, come si legge su ‘Neurobiology of Aging’ le diete ricche di sale potrebbero avere un impatto cognitivo più ampio del previsto. Sale e memoria. Lo studio ha misurato l’assunzione di sodio e il declino cognitivo di 1.208 persone per un periodo di 72 mesi. Rilevando così che gli uomini con un maggior consumo di sodio mostravano un declino più rapido nella memoria episodica.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La memoria fa cilecca? Attenzione al sale, specie se siete uomini Notizie correlate Booking, rubati i dati di tantissimi italiani: come capire se siete coinvolti, fate attenzioneUn attacco informatico che colpisce il cuore di uno dei principali servizi di prenotazione viaggi al mondo e riaccende l’allarme sulla sicurezza dei... Quello che gli uomini non dicono (specie quelli con un cosino che fa il solletico)Non so come vada dalle vostre parti, ma dalle mie ultimamente è tutt’un parlare delle misurazioni di quegli arnesi che i poveri uomini hanno nelle...