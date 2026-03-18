La Schlein fa cilecca sulla riforma E fraintende pure l’appello di Nordio

Il segretario del Partito Democratico ha pronunciato un intervento sulla riforma, ma le sue affermazioni sono state considerate insufficienti da alcuni. Ha inoltre frainteso l’appello rivolto dal ministro della Giustizia, sostenendo che fosse “estraneo”, senza fare riferimento ai contenuti storici della Costituzione. Pochi giorni dopo, si sono susseguite reazioni contrastanti tra i rappresentanti politici e gli osservatori.

Pochi giorni fa, a Torino, durante una manifestazione di «mobilitazione del Pd per il No», Elly Schlein ha esposto le proprie ragioni contro la riforma della giustizia: «Il primo motivo valido è che la riforma costituzionale non rende più veloci i processi, non assume il personale che manca nei tribunali, non stabilizza 12.000 precari, non affronta i temi del sovraffollamento carcerario». «Arrivo al secondo punto», ha continuato Schlein, «dicono che è una separazione delle carriere ma, attenzione, la separazione delle funzioni è stata introdotta già dalla riforma Cartabia». In una stessa frase il segretario del Pd confonde la «separazione delle carriere» con la «separazione delle funzioni». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Schlein fa cilecca sulla riforma. E fraintende pure l’appello di Nordio Articoli correlati Anno giudiziario nelle Corti d’Appello, tensione sulla riforma. Nordio: «Non rafforza il governo»Dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 in Cassazione, è il turno delle ventisei Corti d’Appello . Governo: Schlein, 'Meloni grida al complotto ma se fa sempre cilecca colpa non dei magistrati'Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Meloni grida al complotto ma se ogni volta fa cilecca è il governo che non sa scrivere bene le leggi, non è colpa dei... Tutto quello che riguarda La Schlein fa cilecca sulla riforma E... Governo: Schlein, 'Meloni grida al complotto ma se fa sempre cilecca colpa non dei magistrati'Roma, 11 gen (Adnkronos) - Meloni grida al complotto ma se ogni volta fa cilecca è il governo che non sa scrivere bene le leggi, non è colpa dei magistrati. Lo ha detto Elly Schlein a In onda. lagazzettadelmezzogiorno.it Schlein fa la leader ed è già pronta a intestarsi la vittoria del NoLa segretaria è talmente convinta dell'esito del referendum che ragiona su un possibile incontro con i giornalisti dopo i risultati, invece di una conferenza stampa con tutto il fronte delle opposizio ... ilfoglio.it