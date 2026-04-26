La pizzeria La Sorgente di Guardiagrele cerca personale | come candidarsi

La pizzeria La Sorgente di Guardiagrele ha annunciato di essere alla ricerca di nuovi dipendenti. L’offerta riguarda principalmente personale di sala, con preferenza per candidati motivati e disposti a inserirsi nel team del locale. La ricerca è rivolta a persone interessate a lavorare nel settore ristorativo e desiderose di mettersi alla prova in un ambiente di lavoro dinamico. Le modalità di candidatura non sono state specificate.

La Pizzeria La Sorgente di Guardiagrele è alla ricerca di nuove risorse. Si cerca, in particolare, personale di sala, motivato e con voglia di mettersi in gioco, da inserire nella brigata del locale. Si richiede disponibilità nei giorni festivi e soprattutto nei mesi di luglio, agosto e settembre.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Vueling cerca personale di bordo a Firenze: requisiti e come candidarsiVueling, compagnia aerea di Barcellona parte del gruppo IAG, avvia una nuova campagna di reclutamento per il personale di bordo con base a Firenze,... La Provincia cerca nuovi forestali: come fare per candidarsiNei giorni scorsi è stato indetto un concorso pubblico per esami e corso di formazione professionale per assumere a tempo indeterminato trenta... Una raccolta di contenuti La migliore carta dei dolci in una pizzeria in Italia è di Jonida Troka de La Sorgente di GuardiagreleCon la Stella, per i Tre Spicchi ottenuti in dieci anni consecutivi, e il punteggio avanzato a 92 centesimi – ormai nella fascia alta della classifica dove veleggiano i grandi nomi della pizza made in ... gamberorosso.it La SorgenteBrilla tra le stelle della pizza contemporanea l’insegna di Guardiagrele. Delle molte e accurate creazioni in menu, citiamo l’innovativa e colorata Orto 3D, variabile con le stagioni, omaggio alla bio ... gamberorosso.it