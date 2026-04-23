Vueling cerca personale di bordo a Firenze | requisiti e come candidarsi

Una compagnia aerea di Barcellona, appartenente al gruppo IAG, ha annunciato l’apertura di una selezione per il personale di bordo a Firenze. La campagna di reclutamento si rivolge a candidati interessati a lavorare come membri dell’equipaggio con base nel capoluogo toscano. La società ha comunicato i requisiti necessari e le modalità per presentare domanda, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sui criteri di selezione.

Vueling, compagnia aerea di Barcellona parte del gruppo IAG, avvia una nuova campagna di reclutamento per il personale di bordo con base a Firenze, con l’obiettivo di inserire nuovi membri dell’equipaggio nel capoluogo toscano. La selezione è aperta anche a candidati senza esperienza pregressa.Il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Coop cerca personale, come candidarsiLa ricerca è aperta per tutti i punti vendita dell'area di Genova per i ruoli di addetti alle vendite, cassieri o banconisti. L’Arma dei carabinieri cerca nuovo personale: quali sono i requisiti richiestiPer partecipare al concorso è necessario essere cittadini italiani con età compresa tra i 17 e i 26 anni in possesso di diploma o in grado di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Solleone vola in Europa: l’opera del lametino Mazza sugli aerei Vueling; Nasce Vueling Holidays: accordo con Ávoris; Un assaggio d’estate in anticipo, le fughe soleggiate nella nuova promozione di Vueling; Vueling e Ávoris per vendere pacchetti turistici. Vueling cerca personale di bordo a Firenze: requisiti e come candidarsiAl via le selezioni per nuovi membri dell’equipaggio della compagnia aerea di Barcellona nel capoluogo toscano ... firenzetoday.it La compagnia aerea Vueling licenzierà dipendenti a Fiumicino, riducendo flotta e rotteVueling ha messo in atto una revisione del proprio network di collegamenti con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione nei mercati chiave, in linea con la sua strategia e per adattarsi a un ... tg24.sky.it