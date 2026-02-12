La Provincia cerca nuovi forestali | come fare per candidarsi

La Provincia di Trento ha aperto le iscrizioni per un nuovo concorso pubblico. Cerca trenta persone da inserire nel Corpo forestale con contratto a tempo indeterminato. Chi vuole candidarsi può inviare la domanda e partecipare agli esami e al corso di formazione professionale. La selezione riguarda persone che vogliono lavorare come forestali e contribuire alla tutela del territorio.

Nei giorni scorsi è stato indetto un concorso pubblico per esami e corso di formazione professionale per assumere a tempo indeterminato trenta persone da inserire nel Corpo forestale della Provincia di Trento. Al termine del corso – comunica la Provincia – i candidati dovranno svolgere due prove: una scritta e una praticaorale. Dopodiché dovranno sostenere le prove d’esame del concorso, composte da un’eventuale preselezione, una prova scritta e una orale. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente online entro e non oltre le 23:59 del 13 marzo 2026. Per avere ulteriori informazioni a riguardo, è possibile consultare il sito della Provincia o rivolgersi all’Ufficio Concorsi e assunzioni.🔗 Leggi su Trentotoday.it

