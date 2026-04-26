La pizza terapia Mani in pasta contro il disagio

Una nuova iniziativa utilizza la preparazione della pizza come strumento per aiutare i giovani a affrontare il disagio. Attraverso laboratori pratici, i partecipanti imparano a fare la pizza, sviluppando competenze manuali e relazionali. L’obiettivo è favorire la fiducia in sé stessi e il senso di realizzazione personale. L’attività si svolge in contesti di supporto psicologico, coinvolgendo adolescenti e giovani in percorsi di crescita e autoconsapevolezza.

"La pizza aiuta i ragazzi a sentirsi competenti e a costruire fiducia nelle proprie possibilità". A Brescia, alla pizzeria San Ciro, prende ufficialmente il via “Mani Im-Pasto”, un progetto di “ pizzaterapia ” nato dalla sinergia tra lo chef napoletano Ciro Di Maio e la cooperativa sociale Fraternità Giovani. Dieci incontri tra farina e inclusione nei quali otto ragazzi con problematiche di salute mentale imparano il mestiere e la fiducia sotto la guida del titolare di San Ciro. L’iniziativa non è un semplice corso di cucina, ma un tassello di un percorso terapeutico-riabilitativo multidisciplinare. L’obiettivo è offrire ai ragazzi occasioni reali per mettersi alla prova, uscendo dal perimetro rassicurante dei centri diurni per sperimentarsi in un contesto professionale autentico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La pizza terapia. Mani in pasta contro il disagio Notizie correlate A Brescia la pizza terapia per adolescenti fragili: via l laboratorio “Mani Im-Pasto” con lo chef Ciro Di MaioFarina, lievito e manualità diventano strumenti di inclusione e crescita personale. A BRESCIA NASCE LA “PIZZA TERAPIA”A BRESCIA NASCE LA “PIZZA TERAPIA” ” PER GLI ADOLESCENTI FRAGILI, CHEF CIRO DI MAIO E FRATERNITÀ GIOVANI INSIEME Esiste un modo in cui la farina e il... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La pizza terapia. Mani in pasta contro il disagio; Mani im-pasto: la pizza terapia per i fragili; A Brescia la pizza diventa terapia per i ragazzi; A BRESCIA nasce la pizza terapia per gli adolescenti fragili, lo chef di origini frattesi, Ciro Di Maio e fraternità giovani insieme. A Brescia la pizzaterapia: impastare per ritrovare fiduciaOtto adolescenti fragili in cucina con lo chef Ciro Di Maio. Un progetto tra formazione e terapia per costruire autonomia e futuro. quibrescia.it Fortunatamente non è ancora finita nelle mani sbagliate… o forse sì - facebook.com facebook Solidarietà piena ai militanti e attivisti che hanno provato a portare le bandiere dell’Ucraina e dell’Europa alle manifestazioni per il 25 aprile e sono stati picchiati, aggrediti e allontanati dai cortei. Un comportamento indegno, intollerante e figlio di una cultura fa x.com