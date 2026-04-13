Oltre 1000 artisti e creativi hanno firmato una lettera aperta per esprimere la loro opposizione alla fusione tra due grandi studi cinematografici. La lettera evidenzia come l’accordo possa portare alla perdita di numerosi posti di lavoro nel settore. La questione è diventata oggetto di discussione pubblica, con molte persone che manifestano preoccupazione per le conseguenze di questa unione.

Oltre 1000 artisti e creativi hanno condiviso una lettera aperta per spiegare perché sono contrari all'accordo tra i due studios. Oltre 1000 artisti, comprese star del cinema come Joaquin Phoenix e Kristen Stewart, hanno firmato una lettera contro l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. Il messaggio, condiviso dal New York Times e sul sito BlocktheMerger.com, sostiene che a pagarne le conseguenze saranno i professionisti e la stessa società. La lettera firmata contro la fusione La missiva condivisa online è stata firmata da cineasti, documentaristi e professionisti dell'industria cinematografica e televisiva, per esprimere l'inequivocabile opposizione alla proposta di fusione tra Paramount e Warner Bros.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le star di Hollywood contro la fusione tra Paramount e Warner Bros: "Si perderanno molti posti di lavoro"

Warner Bros: l'offerta di Paramount è 'superiore' e Netflix rinuncia alla fusioneTed Sarandos e il suo team avevano circa 4 giorni a disposizione per compiere una nuova offerta relativa all'acquisizione dello studio.

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