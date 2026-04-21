Il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative a Lerici, con Aurora Minichini candidata alla guida del municipio. La competizione politica coinvolge diverse forze in campo, tutte impegnate a presentare le proprie liste per rappresentare le istanze della comunità locale. La campagna elettorale si concentra sui temi di sviluppo e tutela del borgo, con i candidati che presentano i propri programmi per il futuro del territorio.

Il ventiquattro e il venticinque maggio prossimi segneranno un momento di svolta per la politica locale di Lerici, con le elezioni amministrative che vedranno Aurora Minichini impegnata nella corsa per la guida del comune. Nel fine settimana appena concluso, sono stati ufficialmente svelati i nomi dei candidati che comporranno la lista denominata Lerici domani, una squadra che punta a sostenere la candidatura della Minichini attraverso un programma articolato su diversi pilastri sociali e infrastrutturali. La composizione del gruppo elettorale rivela un mix tra figure già note nell’amministrazione precedente e nuovi volti che intendono portare una ventata di cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lerici, la sfida di Minichini: la lista per salvare il borgo

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Lerici. Al circolo Arci di Solaro con la candidata sindaca Aurora Minichini. La politica locale è l’abc della politica. Ti insegna a capire se ti piace la gente o no: se non ti piace, riposati. Ti insegna a pensare per tutti e non solo per i tuoi. 1/ x.com