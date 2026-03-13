lerici si profila una corsa a due russo studia da protagonista centrosinistra tutto su minichini

A Lerici si delineano due candidati in vista delle prossime elezioni comunali. Da un lato, Russo si prepara a competere come protagonista, mentre dall’altra parte il centrosinistra ha scelto Minichini come suo rappresentante. Le date ufficiali delle consultazioni sono state annunciate: si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio, con un eventuale ballottaggio tra domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Il quadro appare ormai definito, e dopo le prime uscite di piazza, la pubblicazione delle date della contesa elettorale – domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno – ha dato il crisma dell’ufficialità alla corsa. A Lerici, saranno Marco Russo e Aurora Minichini a sfidarsi per la poltrona di sindaco. Il primo, 51 anni, attuale vicesindaco, ha annunciato la propria candidatura poco prima dello scorso Natale, prendendo le redini di quella lista civica – Per Lerici e i suoi borghi – espressione dell’attuale maggioranza, di stampo civico ma vicino ai partiti di centrodestra.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

